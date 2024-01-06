الاحتلال يجدد قصفه المدفعى على مناطق الزوايدة والنصيرات والبريج بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 06:31 مساءً - جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، القصف المدفعي، على مناطق شرقي مدينة الزوايدة والنصيرات والبريج في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "الغد" في نبأٍ عاجل قبل قليل.

وفي سياق آخر، قال مراسل قناة "النيل للأخبار"، إن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا؛ من أجل تيسير عملية دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه تم إدخال 125 شاحنة اليوم عبر معبر العوجة، محملة بالمواد الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى إقامة 300 خيمة بمنطقة جنوب خان يونس في قطاع غزة، ليصبح الإجمالي حتى الآن 600 خيمة لنجدة النازحين.