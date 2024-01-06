البحرية البريطانية: 6 زوارق اقتربت من سفينة تجارية جنوبي اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 06:31 مساءً - أفادت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية، في تقرير أصدرته، اليوم السبت، بأن 6 زوارق اقتربت من سفينة تجارية على بعد 50 ميلا بحريا جنوب المخا باليمن.

وكانت جماعة أنصار الله «الحوثيين» في اليمن، قالت إنها سترد على الهجوم الأمريكي الذي استهدف زوارق تابعة لها، ما أسفر عن مقتل 10 من أفرادها.

الحوثيين

وقالت شركة أمبري البريطانية، الخميس الماضي، إن سفينة شحن تحمل علم ليبيريا صعدها مسلحون أثناء إبحارها جنوب شرقي 'إيل' بالصومال.

الهيئة البحرية البريطانية

وبحسب تقرير الهيئة البحرية البريطانية فإن الهجوم على السفينة جرى بواسطة 6 أشخاص مدججين بالأسلحة، مشيرة إلى أن الحادث وقع على بعد 460 ميلاً بحرياً شرق إيل بالصومال، موضحة أن طاقم السفينة أوى إلى المنطقة المحصنة المعروفة بـ«القلعة».

رأس الرجاء الصالح

وكانت بعض شركات النقل والشحن البحري أعلنت عزمها الإبحار عبر طريق «رأس الرجاء الصالح» حول إفريقيا؛ تجنبا للتوترات التي تشهدها حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر نتيجة هجمات جماعة أنصار الله «الحوثيين» في اليمن.

استهداف السفن التجارية

سبق وأن هدد الحوثيون باستهداف السفن التجارية المتجهة من وإلى إسرائيل، مشيرة إلى استمرارها في منع مرور السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني حتى فك الحصار عن غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.