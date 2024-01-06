العالم اليوم - مايك بنس يوقع على قذائف ستطلقها إسرائيل على لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 07:26 مساءً - زار نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية، ووقع على قذائف مدفعية ستطلق على لبنان.

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوم الجمعة، أن بنس زار مجموعة جنود على حدود إسرائيل مع لبنان، خلال زيارته إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن نائب الرئيس الأميركي السابق تبادل أطراف الحديث مع الجنود ووقّع على قذائف مدفعية إسرائيلية.

كتب بنس على حسابه بمنصبة إكس: "سافرت إلى القيادة الشمالية لإسرائيل اليوم للقاء القادة العسكريين والانضمام إلى جيش الدفاع الإسرائيلي (...) جنود متمركزون بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان. منذ السابع من أكتوبر، ترك هؤلاء الإسرائيليون الشجعان، والعديد منهم مواطنون أميركيون أيضًا، للوقوف بقوة من أجل إسرائيل. بارك الله فيهم جميعا".

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً متقطعا منذ 8 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.