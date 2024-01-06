نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات مكثفة على بلدات بالجنوب اللبناني ويستهدف مناطق بقذائف الفسفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT اليوم السبت بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات مكثفة على بعض بلدات جنوب لبنان واستخدم قذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليا في قصفه لبلدة الخيام.

وعند حدود الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا بلدات العديسة ورب ثلاثين جنوبي لبنان، وفق ما ذكره مراسلنا.

وأشار مراسل RT إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم قذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليا أثناء قصف بلدة الخيام جنوبي لبنان.

كما نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدة غارات مستهدفا بلدات كوثرية السياد والشرقية في محافظة النبطية بعمق الجنوب اللبناني.

هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة، مستهدفا بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، حيث وثق مقطع فيديو لحظة سقوط صاروخ أرض- أرض أطلقه الجيش الإسرائيلي مستهدفا أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف جنود ومواقع وقاعدة إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

كما قال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله أمس الجمعة في كلمة له إن "المقاومة الإسلامية نفذت ما يزيد على 670 عملية ضد إسرائيل خلال 3 أشهر"، لافتا إلى أنه "تم استهداف 48 موقعا حدوديا أكثر من مرة".

وشدد نصر الله على أن لبنان سيصبح مكشوفا إذا تم السكوت على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية وإن "الرد آت لا محالة".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.