حصيلة جديدة لقتلى زلزال اليابان

حصيلة جديدة لقتلى زلزال الياباناعلنت السلطات اليابانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة ايشيكاوا والمناطق المحيطة بها وسط البلاد الإثنين الماضى إلى 126 قتيلاً.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن السلطات المحلية قولها اليوم: “إنه حتى اليوم تسبب الزلزال بمصرع 126 شخصاً وإصابة 516، بينما لا يزال 210 في عداد المفقودين في محافظة ايشيكاوا، حيث أعاقت الأمطار والبرد عمليات الإنقاذ، وهناك توقعات بأن تشهد المنطقة هطولا للأمطار والثلوج غداً”.

وتعاني السلطات بعمليات توصيل إمدادات الإغاثة جراء الطرق المتضررة من الزلزال.

وأفادت حصيلة سابقة اليوم بأن عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 100 قتيل.