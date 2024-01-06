العالم اليوم - فرنسا تحث إيران وحلفاءها على وقف "زعزعة الاستقرار"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 08:31 مساءً - اتصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بنظيرها الايراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم السبت، لحث "ايران وحلفائها" على وقف "أعمالهم المزعزعة للاستقرار على الفور".

وأكدت كولونا، وفق بيان نُشر على منصة إكس، أنها "وجهت رسالة واضحة للغاية مفادها أن خطر اندلاع نزاع اقليمي لم يكن كبيرًا كما هو عليه الآن، وعلى إيران وحلفائها أن يوقفوا على الفور أعمالهم المزعزعة للاستقرار. لأن أحدا لن يستفيد من التصعيد".

تأتي تصريحات المسؤولة الفرنسية، فيما لا تزال المواجهات مستمرة على الحدود بين حزب الله وإسرائيل ، وقد زادها حدة اغتيال إسرائيل للقيادي البارز في حركة حماس، صالح العاروري، يوم الثلاثاء الماضي، في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وفي العراق بلغ التصعيد أوجه أيضاً، لاسيما مع اغتيال قيادي في حركة النجباء المنضوية ضمن الحشد الشعبي بغارة أميركية.