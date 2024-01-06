العالم اليوم - بعد الحادث الخطير.. أميركا تحظر تحليق بوينغ 737 ماكس 9 مؤقتا

انتم الان تتابعون خبر بعد الحادث الخطير.. أميركا تحظر تحليق بوينغ 737 ماكس 9 مؤقتا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 09:24 مساءً - أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، السبت، بإخضاع 171 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، غداة حادثة وقعت خلال رحلة في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة.

وذكرت الهيئة في بيان أن توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية "تفرض على المشغلين (شركات الطيران) فحص الطائرات قبل قيامها برحلة جديدة"، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، ، أوقفت خطوط ألاسكا الجوية جميع طائراتها من طراز بوينغ 737-9، بعد ساعات من انفجار نافذة وقطعة من جسم الطائرة في إحدى هذه الطائرات في الجو وإجبارها على الهبوط الاضطراري في بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية.

وهذه أحدث واقعة تتعلق بالطراز الأكثر مبيعا لشركة بوينغ والذي توقف تحليقه لمدة عامين تقريبا بعد حادثي تحطم في عامي 2018 و2019.

ولم يتضح حتى الآن سبب هذا القصور الواضح في هيكل الطائرة ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال بن مينيكوتشي الرئيس التنفيذي لشركة "ألاسكا إيرلاينز" في بيان إن أسطول الشركة المكون من 65 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 لن يعود إلى العمل إلا بعد إجراء عمليات صيانة وفحوصات سلامة احترازية توقع الانتهاء منها في "الأيام القليلة المقبلة".

وأعلنت الشركة، يوم السبت، الانتهاء من أكثر من ربع عمليات الفحص دون العثور على أي مشكلات. وأفاد موقع "فلايت رادار 24 " لتتبع الطائرات بأن عدة طائرات لا تزال تحلق.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن فريقا من الخبراء المختصين في هياكل الطائرات وأساليب عملها وأنظمتها سيصل إلى موقع الحادث في وقت لاحق من يوم السبت لبدء تحقيق في الواقعة.

وذكرت "بوينغ" أنها تعمل على جمع المزيد من المعلومات وأنها على اتصال مع شركة الطيران.