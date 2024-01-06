نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: إسرائيل لن تمنح حماس الحصانة في أي مكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم السبت إن الحرب ضد حماس “يجب ألا تتوقف” حتى تحقق إسرائيل ثلاثة أهداف رئيسية: “القضاء على حماس، وإعادة رهائننا، والتأكد من أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدًا لإسرائيل”.

وفي بيان أصدره مكتبه اليوم، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي إن إسرائيل “لن تمنح حماس الحصانة في أي مكان، ونحن نقاتل من أجل استعادة الأمن في كل من الجنوب والشمال”.

وختم: “حتى ذلك الحين، ومن أجل ذلك الهدف، عليك أن تضع كل شيء جانبا وتستمر بالقوات المشتركة حتى تحقيق النصر الكامل”.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، عن خطط للمرحلة المقبلة من الحرب على غزة. وفي المرحلة الثالثة، سيتبنى جنود الجيش الإسرائيلي في شمال غزة 'نهجًا قتاليًا جديدًا' يشمل 'غارات، وتدمير أنفاق الإرهاب، والأنشطة الجوية والبرية، والعمليات الخاصة'، وفقًا لجالانت.

وقال جالانت إنه في جنوب غزة، سيواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقته لقادة حماس في المنطقة “ما دام كان ذلك ضروريا”. وأضاف أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في الجنوب ستركز أيضا على “تمكين عودة الرهائن” الذين ما زالوا في الأسر.

كما قدم جالانت تفاصيل المرحلة الرابعة والأخيرة المفترضة من الحرب، والتي تحمل عنوان 'اليوم التالي'. وتتصور مرحلة ما بعد الحرب التي أعلنها غالانت أن قطاع غزة لم يعد خاضعًا لسيطرة حماس، والذي لن 'يشكل بعد الآن تهديدًا أمنيًا لمواطني إسرائيل'.

وبمجرد 'تحقيق أهداف الحرب' لن يكون هناك 'وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة'، حسب خطته. ومع ذلك، ستحافظ إسرائيل على 'حريتها التشغيلية في قطاع غزة' وستواصل 'إجراء تفتيش على البضائع التي تدخل قطاع غزة'، كما جاء في الخطة.