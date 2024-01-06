نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعلن عن تفكيك "الهيكل العسكري" لحماس في شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن القوات الإسرائيلية أكملت تفكيك "الهيكل العسكري" لحركة حماس في شمال غزة، وقتلت نحو 8000 مسلح في تلك المنطقة.

وأضاف دانيال هاغاري، في إفادة عبر الإنترنت أن الجيش استولى أيضا على عشرات الآلاف من الأسلحة وملايين الوثائق في تلكا لمنطقة. وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتابع المتحدث:" نركز الآن على تفكيك حماس في وسط وجنوب قطاع غزة".

