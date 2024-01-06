العالم اليوم - إسرائيل تعلن عن تفكيك "الهيكل العسكري" لحماس في شمال غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 10:30 مساءً - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن القوات الإسرائيلية أكملت تفكيك"الهيكل العسكري" لحركة حماس في شمال غزة، وقتلت حوالي 8000 مسلح في تلك المنطقة.

وأضاف دانيال هاغاري، في إفادة عبر الإنترنت أن الجيش استولى أيضا على عشرات الآلاف من الأسلحة وملايين الوثائق في تلكا لمنطقة. وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". وتابع المتحدث: "نركز الآن على تفكيك حماس في وسط وجنوب قطاع غزة".

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