العالم اليوم - إسرائيل تعلن مقتل ضابط كبير في قوات النخبة بمعارك غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 10:30 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مقتل قائد فرقة في لواء ناحال، أحد أهم ألوية قوات النخبة الإسرائيلية، في معارك بقطاع غزة.

وبحسب القناة الرابعة عشر الإسرائيلية، فقد أصيب المقدم روي يوشاي يوسف مردخاي الذي سقط خلال المعركة في شمال قطاع غزة، ومات لاحقا في المستشفى.

ومردخاي هو صهر الجنرال يوآف مردخاي الذي شغل منصب منسق العمليات الحكومية في المناطق، ورئيس الإدارة المدنية والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي.