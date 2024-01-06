نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الثلاثاء الكبير.. بايدن يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن عزمه إلقاء خطاب "حالة الاتحاد"، وذلك بعد يومين فقط من الثلاثاء الكبير.

ويعد خطاب حالة الاتحاد، هو خطاب تقليدي يرسم السياسة العامة يلقيه الرؤساء تحت قبة مبنى الكابيتول.

وبحسب التقاليد، وافق الرئيس الأمريكي على المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في وقت سابق.

وقال جونسون في رسالة للرئيس الأمريكي "في الوقت الذي تواجه فيه بلادنا تحديات، من واجبي الرسمي أن أدعوكم لإلقاء كلمة في جلسة أمام جميع أعضاء الكونجرس الخميس في 7 مارس، حتى تتمكنوا، حسب الدستور، من تقديم تقرير عن حالة الاتحاد".

ويكتسي الخطاب أهمية خاصة في هذا العام الانتخابي، مع اختيار الموعد بعد يومين من "الثلاثاء الكبير"، وهي مرحلة حاسمة في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزبين الرئيسيين لخوض السباق الرئاسي.

وعادة ما تُلقى كلمة "حال الاتحاد" في أواخر شهر يناير أو مطلع فبراير.