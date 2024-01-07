نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن يزور تل أبيب الاثنين ويناقش "اليوم التالي" للحرب مع "الكابينيت" الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل، يوم الاثنين المقبل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن بلينكن سيزور تل أبيب يوم الاثنين المقبل ويبحث مع المجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، اليوم التالي من القتال.

وأوضحت أن وزير الخارجية الأمريكي سيناقش مع "كابينيت الحرب" الإسرائيلي المرحلة الثالثة من الحرب الدائرة على قطاع غزة، وملف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى السلطة من قبل الجانب الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يزور بلينكن، خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية، في إطار الجولة الرابعة له شخصيا في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بالقول إنه "يجب ألا نوقف الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها"، حسب قوله.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن نتنياهو، قوله إن "الجيش الإسرائيلي يحارب في الشمال والجنوب من أجل استعادة الأمن لهاتين الجبهتين"، وأنه على الجميع في بلاده وضع كل شيء جانبا والاستمرار في الحرب حتى تحقيق النصر الكامل، على حد زعمه.

وفي السياق ذاته، تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم السبت، للمطالبة برحيل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء في البلاد، وحكومته أيضا. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن المئات من الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا الواقعة على البحر المتوسط، للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو، والدخول في عملية انتخابات فورية.