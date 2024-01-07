نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنيسة المصرية فى لندن تحتفل بعيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت كنيسة سانت مارك المصرية بالعاصمة البريطانية لندن احتفالها السنوى بعيد الميلاد المجيد، واقتصر الإحتفال هذا العام على الصلوات نظرا للظروف الراهنة فى غزة والسودان والمنطقة بشكل عام.

وتم عرض فيديو تهنئة قداسة البابا تواضروس إلى جميع أقباط مصر فى الخارج.

والقى القسيس انتونيوا ثابت كلمة رحب فيها بالحاضرين وقراء رسالة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أبناء الجالية المصرية وطلب من السفير نقل تهنئة الكنيسة للرئيس بفوزه فى الانتخابات.

ثم القى نيافة الأنبا انجيلوس أسقف أبرشية لندن كلمة قال فيها ونحن نحتفل بعيد الميلاد علينا أن نتذكر ما يعانيه أهل غزة والسودان، كما يجب أن نتذكر مصر كانت الملجأ للسيد المسيح هربا من الطغيان وهى الآن ملجأ الأمان لأهل غزة والسودان، كما أنها الملجأ لكل من يريد الأمان.

وحضر الاحتفال السفير شريف كامل والقنصل العام محمد أبواالخير وملحق الدفاع لواء أركان حرب أحمد المشرفى والمستشار الثقافى د. رشا كمال وجميع اعضاء السلك الدبلوماسى وممثلين للجمعيات المصرية وجمهور كبير من شعب الكنيسة.

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