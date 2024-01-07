العالم اليوم - 16 قتيلا في قصف إسرائيلي لمنزل في خان يونس واقتحام مخيم جنين

انتم الان تتابعون خبر 16 قتيلا في قصف إسرائيلي لمنزل في خان يونس واقتحام مخيم جنين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يناير 2024 05:28 صباحاً - قتل نحو 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي ليلي استهدف منزلا في مدينة خان يونس، ومدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي وسط القطاع، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت وكالة وفا عن مصادر محلية، قصف طائرات الجيش الحربية منزلا في مدينة خان يونس يضم عددا كبيرا من النازحين، ما أدى لمقتل 12 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة.

كما قصف الطيران الحربي مدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لمقتل 4 على الأقل بينهم امرأة.

وأطلقت الطائرة المسيرة (كواد كابتر) النار بكثافة على منازل المواطنين والشوارع في مخيم المغازي، وفقا لـ"وفا"، تزامنا مع تنفيذ الطائرات الحربية حزاما ناريا قرب شارع السكة غرب المخيم، وإطلاق نار مكثف من المدفعية المتمركزة قرب مدخل المخيم على شارع صلاح الدين.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، باندلاع حريق شرق مخيم النصيرات جراء تواصل القصف الإسرائيلي.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الطائرات الحربية شنت غارات عنيفة على منطقة تل الزعتر ومدينة دير البلح، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، تزامنا مع إطلاق الزوارق الحربية النار بشكل مكثف غرب دير البلح.

اقتحامات في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، مدينة جنين، من شارع جنين- نابلس مطلقة القنابل الداخلية في حي الجابريات وسط مواجهات في عدة مناطق بالمدينة،

ونقلت وفا عن مصادر محلية، نشر قناصة إسرائيلية على أسطح المنازل والعمارات المشرفة على المخيم.

وأضافت المصادر أن طائرات استطلاع والطائرات المسيرة حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال عملية المداهمة، وقامت جرافة بتدمير عدد من الشوارع في منطقة الجابريات.

كما أصيب شاب فلسطيني، فجر الأحد، جراء اعتداء جنود إسرائيليين عليه، قرب دوار دير شرف غرب نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تعاملت مع إصابة شاب (21 عاما)، وجرى نقله للمستشفى، جراء اعتداء الجنود بالضرب المبرح عليه، غرب نابلس.

وفي بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، مساء السبت، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية حوسان غربي المدينة.