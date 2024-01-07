العالم اليوم - مقتل ضابطين يمنيين في هجوم منسوب إلى تنظيم القاعدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يناير 2024 05:28 صباحاً - قتل ضابطان في القوات الحكومية اليمنية في هجوم بجنوب البلاد منسوب إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وأعلن مصدر أمني لوكالة فرانس برس "مقتل ضابطين من قوات الدعم والإسناد الحكومية وجرح تسعة آخرين في انفجار عبوة ناسفة زرعت من قبل عناصر يرجح أنهم من تنظيم القاعدة".

وأشار المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، إلى أن الانفجار وقع في محافظة أبين التي تشهد معارك وهجمات تستهدف قوات الأمن من قبل عناصر القاعدة.

وأكد مصدر أمني ثانٍ أن التفجير وقع أثناء مرور مركبة عسكرية كان على متنها الضابطان والجرحى التسعة.

وتشهد المنطقة منذ قرابة عامين أحداثا أمنية وتبادلا لإطلاق النار بين القوات الحكومية وعناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعدّه الولايات المتحدة أخطر فروع القاعدة.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعًا داميًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين.

ووفّرت الحرب في اليمن موطئ قدم لجماعات متطرفة بينها تنظيما داعش والقاعدة، لكن الضربات التي شنّها التحالف بقيادة السعودية وكذلك الولايات المتحدة في الأعوام الماضية أضعفت هذه الجماعات.