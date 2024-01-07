العالم اليوم - إسرائيل تكشف عن أحدث صورة لقائد حماس محمد الضيف

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يناير 2024 06:24 صباحاً - كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري، عن صورة جديدة ومحدثة للقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، ويظهر وهو يحمل رزمة من الدولارات الأميركية وكوبًا بلاستيكيًا من العصير.

وقالت صحيفة جروزاليم بوست إن معلومات استخباراتية إسرائيلية حديثة وردت بأن حالة محمد الضيف الصحية على ما يرام، وهو يعمل بشكل جيد ويعاني فقط من تلف في عينه وعرج طفيف.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن الجيش عثر على صورة الضيف على جهاز كمبيوتر صودر في غزة. وقد تم ذلك من خلال جمع معلومات استخباراتية مكثفة من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تم تنزيل أكثر من 70 مليون ملف من أجهزة الكمبيوتر التي ضبطت في مناطق في غزة.

إسرائيل: قتلنا 8 آلاف من حماس

وأكد هاغاري أن "الإطار العسكري لحماس في شمال قطاع غزة تم تفكيكه بالكامل"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي تمكن من قتل أيضا حوالي 8000 إرهابي في تلك المنطقة.- في إشارة إلى عناصر حماس.

وقال إن الجيش صادر أيضًا الآلاف من الأسلحة وملايين الوثائق، مضيفا "نحن نركز الآن على تفكيك حماس في وسط وجنوب قطاع غزة".

وقال إن جمع المعلومات الاستخبارية، مثل الطريقة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي لتنزيل ملايين الملفات من أجهزة الكمبيوتر في غزة، ليست سوى إحدى عدة أهداف التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لتفكيك حماس.

ولفت المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أن "مقتل قادة حماس جعل من الصعب على الإرهابيين القتال"، مضيفا أن "الهدف الثاني هو محاربة الإرهابيين أنفسهم بالقوات البرية بدعم جوي."

وقال هاغاري إن الجيش الإسرائيلي تعلم الدروس من المأساة التي قُتل فيها ثلاثة رهائن بنيران قواته. وأضاف أنه "لا يزال هناك إرهابيون في جباليا، لكنهم يقاتلون بدون قادة. ولا توجد طرق مختصرة في الحرب ضد الإرهاب". وأضاف أن عملية مماثلة لتلك التي نفذت في جباليا تجري الآن في ثماني مناطق أخرى.