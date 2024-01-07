العالم اليوم - الضفة الغربية.. مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 4 جنود إسرائيليين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يناير 2024 07:26 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في رام الله، عن مقتل 6 مواطنين، فجر اليوم الأحد، بقصف اسرائيلي جنوبي مدينة جنين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من أفراده خلال عملية في مخيم جنين.

وأضافت الصحة، في بيان لها، أن "6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي مقتل الشبان الستة، مشيرا إلى أنهم قتلوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الشبان عند دوار الشهداء في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.

إصابة 4 جنود إسرائيليين في مخيم جنين

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من جنوده خلال العملية في مخيم جنين للاجئين، مشيرا إلى أن حالة 2 منهم خطيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال العملية الليلية في جنين "أصيب مقاتلون بعد أن داسوا على عبوة ناسفة قوية. وساعدت مروحية قتالية من الجو بالنيران في عملية الإنقاذ، واستمرت ⁠ العملية بعد عدة ساعات لإنقاذ المركبة وبقية القوات من مكان الحادث.

16 قتيلا في غزة

وفي وقت سابق، قالت "وفا" إن نحو 16 مواطنا قتلوا خلال الساعات الماضية في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة خان يونس، ومدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات قصفت منزلا في مدينة خان يونس يضم عددا كبيرا من النازحين، ما أدى مقتل 12 مواطنا على الأقل، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة.

كما قصفت الطائرات الحربية، مدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل 4 مواطنين على الأقل بينهم سيدة.