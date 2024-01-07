العالم اليوم - كأس فرنسا.. فريق يقطع 6500 كيلومتر ليخسر بدزينة أهداف

انتم الان تتابعون خبر كأس فرنسا.. فريق يقطع 6500 كيلومتر ليخسر بدزينة أهداف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يناير 2024 08:24 صباحاً - تلقى فريق غولدن ليون، من جزر المارتينيك في البحر الكاريبي، هزيمة مذلة 12-صفر أمام ليل في بطولة كأس فرنسا لكرة القدم، أمس السبت، في منتصف الطريق ضمن رحلة ذهاب وإياب تمتد لنحو 12,874 كيلومترا لخوض اللقاء.

ويعد فريق غولدن ليون، بطل المارتينيك، واحدا من بين عدة فرق تتبع لأراضي ما وراء البحار وتخضع للسيادة الفرنسية تخوض منافسات بطولة كأس فرنسا.

وأوقعته قرعة دور 64 من كأس فرنسا في مواجهة ليل، الذي يلعب في بطولة الدرجة الأولى في الدوري الفرنسي ويحتل المركز الخامس حاليا.

وبدأ غولدن ليون، الذي ينافس في دوري المقاطعات، رحلة طيران مباشرة يوم الأربعاء الماضي نحو العاصمة الفرنسية باريس.

وبعدها بثلاثة أيام، لم يتمكن الفريق من الصمود في وجه ليل، حيث سجل الكندي جوناثان ديفيد والكوسوفي إيدون زيغروفا 3 أهداف لكل منهما، بينما أحرز التركي يوسف يازجي هدفين في انتصار ساحق لأصحاب الأرض، قبل رحلة غولدن ليون الطويلة للعودة إلى الجزيرة.