العالم اليوم - فيديو.. ترامب يسخر من لهجة ماكرون ويكشف "محادثة خاصة" بينهما

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. ترامب يسخر من لهجة ماكرون ويكشف "محادثة خاصة" بينهما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يناير 2024 08:24 صباحاً - بطريقة ساخرة، سرد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مكالمة جمعته برئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، أظهر فيه خضوع الرئيس الفرنسي لمطالب ترامب.

واستغل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب زيارته الأولى لولاية أيوا الأميركية هذا العام لمهاجمة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، بالإضافة لإبراز "هيمنته" على الرئيس الفرنسي ماكرون.

وفي حديثه أمام حشد من مؤيديه قبل عشرة أيام فقط من المؤتمر الحزبي الحاسم في ولاية أيوا ضمن الجولة الأولى من السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، سرد ترامب قصة حول "مفاوضات" جمعته بماكرون.

وقال ترامب: "ماكرون رجل لطيف جدا. قلت له إيمانويل سمعت إنك ستضغط لفرض ضريبة بقيمة 25 بالمئة على الشركات الأميركية في المكسيك.. لكنك لن تقوم بذلك إيمانويل".

وأضاف ترامب بصوت مستهزئ: "قال لي دونالد القرار تمت الموافقة عليه بالفعل، فقلت له قم بإلغائه فورا، وإذا لم تقم بذلك، فستدفع تعريفة جمركية بقيمة 100 بالمئة على المشروبات الكحولية الفرنسية المستوردة في الولايات المتحدة".

واستطرد بلهجة فرنسية ساخرة: "لا لا تستطيع فعل ذلك دونالد"، قبل أن يجبر ترامب ماكرون على إلغاء ضريبة جمركية على الشركات الأميركية، وفقا لقصة ترامب.

وأشار ترامب بعدها أن الموضوع كان سهلا جدا.

كما استطرد ترامب حديثه على الرئيس الحالي جو بايدن، وقلد مشيته، وقال إن صحته ليست جيدة، ولمح إلى إنه يعاني من الخرف والنسيان المتكرر.