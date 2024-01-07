العالم اليوم - تهديد نتنياهو: سيفهم حزب الله ما فهمته حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يناير 2024 02:23 مساءً - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جيش بلاده لن يتوقف عن العمليات العسكرية في غزة، حتى ينتصر وحتى يحقق أهدافه.

وقال نتنياهو الأحد: "أقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا على حد سواء. لدي رسالة واضحة لأعدائنا: ما حدث في 7 أكتوبر لن يحدث مرة أخرى".

ووجه نتنياهو تهديدات لحزب الله: "لقد تعلمت حماس في الأشهر الأخيرة. اقترح أن يتعلم حزب الله مما حدث".

وأضاف نتنياهو: "سنستمر بالحرب حتى نحقق النصر الحاسم أقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا أيضا. لن نوقف الحرب حتى نكمل جميع الأهداف".

تأتي تصريحات نتيناهو، بينما قُتل الأحد 8 فلسطينيين بينهم 7 في قصف من طائرة مسيّرة على جنين خلال عملية للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر فلسطينية، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل إحدى عناصرها جراء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية.