العالم اليوم - أفالون فارما السعودية تعد لطرح عام أولي في السوق الرئيسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يناير 2024 03:24 مساءً - أعلنت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما)، السعودية، الأحد، أنها ستبيع حصة من أسهمها في السوق الرئيسية بالبورصة السعودية في طرح عام أولي.

وقالت الشركة في بيان إنها تلقت الموافقة على طرح ستة ملايين سهم، أو 30 بالمئة من رأس المال المصدر، على أن يتم تحديد التسعير النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر التي تستمر من 14 إلى 18 يناير. ويقع المقر الرئيسي لشركة أفالون فارما في الرياض، ومن بين الأنشطة الرئيسية للشركة تطوير وتصنيع وتسويق العلامات التجارية الخاصة بالصحة والجمال بالإضافة إلى الأدوية. وتم تعيين مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي ومدير دفاتر للاكتتاب العام، في حين تتولى شركة الإنماء للاستثمار مهمة إدارة الاكتتاب.

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