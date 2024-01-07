نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثرمن 110 شهيدا وعشرات الجرحى خلال ال24 ساعة الماضية في غارات جوية إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم الموافق 7 من يناير الجارى، مقتل أكثر من 110 فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية.

و قالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 113 فلسطينيا قتلوا في القطاع جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة القتلى منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر إلى 22835.

وأضافت الوزارة “ أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة تسببت في إصابة 250 شخصا ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 58 ألفا”.

وأشارت الوزارة إلى " أن 17 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا، قتلوا وأصيب العشرات نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم للاجئين في خان يونس جنوب قطاع غزة".

وذكرت وكالات إعلامية فلسطينية أيضًا " أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا بعد أن تعرضت مدرسة تديرها وكالة الغوث الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة في المغازي لهجوم إسرائيلي ".

كما استهدفت الغارات الاسرائيلية سيارة كانا يستقلانها صحفيين في غزة غربي خان يونس مما أدى إلي استشهادهما.

والصحفيان هما مصطفى ثريا، وحمزة وائل الدحدوح، نجل مراسل قناة الجزيرة الذي قتل عدد من أفراد أسرته في قصف إسرائيلي سابق

اندلعت التوترات مرة أخرى في الشرق الأوسط في 7 أكتوبر 2023 بعد أن شن مسلحو حركة حماس الفلسطينية، المتمركزة في قطاع غزة توغلًا مفاجئًا داخل الأراضي الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل العديد من سكان الكيبوتز الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من حدود غزة واختطاف أكثر من 200 إسرائيلي.

ووصفت حماس هجومها بأنه رد على الإجراءات العدوانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى في الحرم القدسي في البلدة القديمة بالقدس.

وأعلنت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة وبدأت عملية عسكرية هناك. وتقوم إسرائيل أيضًا بضرب أجزاء من لبنان وسوريا ردًا على الهجمات التي تنطلق من هذين البلدين. وتدور مواجهات أيضا في الضفة الغربية.