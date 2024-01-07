6 شهداء في قصف إسرائيلي على جنين

استشهد 6 شبان وأصيب آخرون – فجر الأحد- في قصف جوي إسرائيلي على جنين بالتزامن مع اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال الصهيوني.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخًا على الأقل تجاه تجمع للمدنيين في أحد شوارع جنين، ما أدى إلى 6 شهداء وتحويلهم إلى أشلاء.

وذكرت أن الشهداء هم أشقاء وأبناء عمومة، وجميعهم مدنيون.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت حتى اللحظة مع أربعة شهداء وإصابة خطيرة جراء قصف الاحتلال في جنين، في حين أكدت وزارة الصحة استشهاد 6 مدنيين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فحر اليوم الأحد، مدينة جنين واندلعت على الفور اشتباكات مسلحة بينها وبين مقاومين فلسطينيين في عدد من محاور المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من شارع جنين- نابلس، وسط مواجهات في عدة مناطق بالمدينة، كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية في حي الجابريات.

ونشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح المنازل والعمارات المشرفة على المخيم.

وأضافت المصادر أن طائرات استطلاع والطائرات المسيرة حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال اقتحام قوات الاحتلال، ودمرت جرافة عددا من الشوارع في منطقة الجابريات.

وتصدى مقاومون من كتائب القسام وسرايا القدس، وكتائب شهداء الأقصى، للعدوان على مخيم جنين والمدينة واستهدفوا الاحتلال بعبوات واستهداف وحدات راجلة بالرصاص.

وحسب المركز الفلسطيني للاعلام فقد اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 4 جنود بينهم اثنان بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفتهم في جنين.