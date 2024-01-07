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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "وصل لـ 110 فرد".. قائمة أسماء الشهداء الصحفيين في غزة (الدحدوح نال من الكأس)

عاجل - "وصل لـ 110 فرد".. قائمة أسماء الشهداء الصحفيين في غزة (الدحدوح نال من الكأس)،لم يتبقى أحد من أهل قطاع غزة إلا وذاق مرار الفراق، لا يوجد شبر من أشبار القطاع إلا وذاق طعم الدماء وسقيت الأرض من دم الشهداء والجرحى، آخرهم نال الصحفي والمراسل الكبير وائل الدحدوح من كأس الموت الذي يطار كل شبر من غزة.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، من عدد كبير من المواطنين للبحث عن المستشهدين الصحفيين في قطاع غزة ومعرفة كم وصل عددهم وأسمائهم.

عاجل - "وصل لـ 110 فرد".. قائمة أسماء الشهداء الصحفيين في غزة (الدحدوح نال من الكأس)

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عاجل - "وصل لـ 110 فرد".. قائمة أسماء الشهداء الصحفيين في غزة (الدحدوح نال من الكأس)

لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن عدد وأسماء المستشهدين الصحفيين في قطاع غزة والقائمة الكاملة، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

استشهاد نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح

وقع صباح اليوم الأحد 7 يناير الجاري 2024، الصحفي حمزة الدحدوح نجل مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، شهيدًا على يد جيش الاحتلال الغاشم رفقه زميله مصطفى ثريا أثر قصف على سيارة يتواجدان بها ليرحل الاثنين إلى نعيم الله.

ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 صحفي، منذ بداية الحرب والعدوان الصهيوني على القطاع خلال تغطيتهم الصحفية للأحداث.

وندد المكتب الإعلامي بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة التي يواصلها جيش الاحتلال في حق الصحفيين، بمحاولة إخماد الصحفيين وطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية، كما دعا كل الاتحادات والهيئات الإعلامية والقانونية والحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم والتنديد بها، والضغط على الإحتلال لوقف الحرب والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.

قائمة أسماء الشهداء الصحفيين في قطاع

الشهداء الصحفيين حتى الآن في قطاع غزة:-

1. الشهيد الصحفي/ محمد الصالحي

2. الشهيد الصحفي/ ابراهيم لافي

3. الشهيد الصحفي/ محمد جرغون

4. الشهيد الصحفي/ أسعد شملخ

5. الشهيد الصحفي/ سعيد الطويل

6. الشهيد الصحفي/ هشام النواجحة

7. الشهيد الصحفي/ محمد أبو رزق

8. الشهيد الصحفي/ عائد النجار

9. الشهيد الصحفي/ محمد أبو مطر

10. الشهيد الصحفي/ رجب النقيب

11. الشهيد الصحفي/ أحمد شهاب

12. الشهيد الصحفي/ عبد الرحمن شهاب

13. الشهيد الصحفي/ حسام مبارك

14. الشهيد الصحفي/ هاني المدهون

15. الشهيد الصحفي/ عصام بهار

16. الشهيد الصحفي/ محمد بعلوشة

17. الشهيد الصحفي/ عبد الهادي حبيب

18. الشهيد الصحفي/ علي نسمان

19. الشهيد الصحفي/ أنس أبو شمالة

20. الشهيد الصحفي/ سميح النادي

21. الشهيد الصحفي/ خليل أبو عاذرة

22. الشهيد الصحفي/ محمود أبو ظريفة

23. الشهيد الصحفي/ محمد علي

24. الشهيدة الصحفية/ إيمان العقيلي

25. الشهيد الصحفي/ محمد لبد

26. الشهيد الصحفي/ محمد الشوربجي

27. الشهيد الصحفي/ رشدي السراج

28. الشهيد الصحفي/ محمد الحسني

29. الشهيد الصحفي/ سائد حلبي

30. الشهيد الصحفي/ جمال الفقعاوي

31. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو مهادي

32. الشهيد الصحفي/ ياسر أبو ناموس

33. الشهيدة الصحفية/ سلمى مخيمر

34. الشهيدة الصحفية/ دعاء شرف

35. الشهيدة الصحفية/ سلام ميمة

36. الشهيد الصحفي/ ماجد كشكو

37. الشهيد الصحفي/ عماد الوحيدي

38. الشهيد الصحفي/ حذيفة النجار

39. الشهيد الصحفي/ نظمي النديم

40. الشهيد الصحفي/ مجد عرندس

41. الشهيد الصحفي/ اياد مطر

42. الشهيد الصحفي/ محمد البياري

43. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حطب

44. الشهيد الصحفي/ زاهر الأفغاني

45. الشهيد الصحفي/ مصطفى النقيب

46. الشهيد الصحفي/ هيثم حرارة

47. الشهيد الصحفي/ محمد الجاجة

48. الشهيد الصحفي/ يحيى أبو منيع

49. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حصيرة

50. الشهيد الصحفي/ محمود مطر

عاجل - "وصل لـ 110 فرد".. قائمة أسماء الشهداء الصحفيين في غزة (الدحدوح نال من الكأس)

51. الشهيد الصحفي/ أحمد القرا

52. الشهيد الصحفي/ موسى البرش

53. الشهيد الصحفي/ أحمد فطيمة

54. الشهيد الصحفي/ يعقوب البرش

55. الشهيد الصحفي/ عمرو أبو حية

56. الشهيد الصحفي/ مصطفى الصواف

57. الشهيد الصحفي/ عبد الحليم عوض

58. الشهيد الصحفي/ ساري منصور

59. الشهيد الصحفي/ حسونة إسليم

60. الشهيد الصحفي/ بلال جاد الله

61. الشهيد الصحفي/ علاء النمر

62. الشهيدة الصحفية/ آيات خضورة

63. الشهيد الصحفي/ محمد الزق

64. الشهيد الصحفي/ عاصم البرش

65. الشهيد الصحفي/ محمد عياش

66. الشهيد الصحفي/ مصطفى بكير

67. الشهيدة الصحفية/ أمل زهد

68. الشهيد الصحفي/ مصعب عاشور

69. الشهيد الصحفي/ نادر النزلي

70. الشهيد الصحفي/ جمال هنية

71.الشهيد الصحفي/ عبد الله درويش

72. الشهيد الصحفي/ منتصر الصواف

73. الشهيد الصحفي/ مروان الصواف

74. الشهيد الصحفي/ أدهم حسونة

75. الشهيد الصحفي/ محمد فرج الله

76. الشهيد الصحفي/ حذيفة لولو

77. الشهيد الصحفي/ حسان فرج الله

78. الشهيدة الصحفية/ شيماء الجزار

79. الشهيد الصحفي/ محمود سالم

80. الشهيد الصحفي/ عبد الحميد القريناوي

81. الشهيد الصحفي/ حمادة اليازجي

82. الشهيد الصحفي/ حسام عمار

83. الشهيدة الصحفية/ عُلا عطا الله

84. الشهيدة الصحفية/ دعاء الجبور

85. الشهيدة الصحفية/ نرمين قواس

86. الشهيد الصحفي/ محمد أبو سمرة

87. الشهيد الصحفي/ عبد الكريم عودة

88. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو عبسة

89. الشهيدة الصحفية/ حنان عيّاد

90. الشهيد الصحفي/ سامر أبو دقة

91. الشهيد الصحفي/ رامي بدير

92. الشهيد الصحفي/ عاصم كمال موسى

93. الشهيد الصحفي/ علي عاشور

94. الشهيد الصحفي/ مشعل شهوان

95. الشهيد الصحفي/ حنين القطشان

96. الشهيد الصحفي/ عبد الله علوان

97. الشهيد الصحفي/ عادل زعرب

98. الشهيد الصحفي/ علاء أبو معمر

99. الشهيد الصحفي/ محمد خليفة

100. الشهيد الصحفي/ محمد أبو هويدي

101. الشهيد الصحفي/ أحمد جمال المدهون

102. الشهيد الصحفي/ محمد عبد الخالق العف

103. الشهيد الصحفي/ محمد يونس الزيتونية

104. الشهيد الصحفي/ محمد خير الدين

105. الشهيد الصحفي/ أحمد خير الدين

106. الشهيد الصحفي/ جبر أبو هدروس

107. الشهيد الصحفي/ أكرم الشافعي

108. الشهيد الصحفي/ حمزة وائل الدحوح.

109. الشهيد الصحفي/ مصطفى ثريا.

110. الشهيد الصحفي/ علي سالم أبو عجوة.

عاجل - "وصل لـ 110 فرد".. قائمة أسماء الشهداء الصحفيين في غزة (الدحدوح نال من الكأس)

حماس يدين استهداف الصحفيين

أصدرت المقاومة الإسلامية "حركة حماس" بيان عقب استشهاد الصحفيين حمزة الدحدوح نجل وائل الدحدوح ومصطفى ثريا اليوم الأحد، وجاء بيان حماس كالتالي:- "استهداف الصحفيين الدحدوح وثريا جريمة حرب صهيونية متعمدة، تستهدف إرهاب وثني الصحفيين عن نقل الحقيقة وتغطية جرائمهم".

وتابع: "الاستهداف المتعمد من الاحتلال الصهيوني المجرم للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة والتي كان آخرها استهداف، الشهيد الصحفي حمزة الدحدوح، نجل الصحفي وائل الدحدوح، والشهيد الصحفي مصطفى ثريا".

وأردف: "إرهاب وجريمة حرب صهيونية، تستهدف ثني الصحفيين عن نقل الحقيقة، وتغطية جرائم الصهاينة البشعة ضد الإنسانية في قطاع غزة".

وأضاف: "أمام جرائم الاحتلال النكراء بحق الصحفيين والذي اغتال العدو منهم حتى اللحظة 109 صحفيين، والمجازر البشعة بحق المدنيين والأطفال والنساء، فإننا نطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا لمحاكمة هذا الكيان المارق".

وأتم: "نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الصحفي وائل الدحدوح وعائلته، ولعائلة الصحفي مصطفى ثريا في مصابهم الجلل، ولكافة عوائل الصحفيين الشهداء، وعوائل شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط، وإنا لله وإنا إليه راجعون".