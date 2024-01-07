العالم اليوم - الديون.. ما هي خطة كرة الثلج التي يُنصح بالاعتماد عليها؟

انتم الان تتابعون خبر الديون.. ما هي خطة كرة الثلج التي يُنصح بالاعتماد عليها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يناير 2024 05:32 مساءً - تعتبر إدارة الديون أمراً حساساً يتطلب تفكيراً استراتيجياً ومخططاً بشكل جيد؛ للتغلب على التحديات المالية، لا سيما مع تصاعد تلك التحديات في فترات الأوضاع الاقتصادية المضطربة.

وبينما تواجه عديد من الأشخاص تحديات في سداد الديون المتراكمة، هناك استراتيجيات فعّالة عادة ما يُنصح بها لسداد الديون، من بينها الاستراتيجية التي تعرف بـ "كرة الثلج" والتي يمكنها المساعدة في التحسين المستمر للوضع المالي للأفراد.

من خلال تلك الاستراتيجية يتم بداية "تحديد الديون"، من خلال جمع جميع الديون الخاصة بالفرد، بدءاً من الديون الصغيرة إلى الديون الكبيرة. ثم الخطوة التالية "ترتيب الأولويات"، حسب حجمها، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الفائدة.

الخطوة الثالثة ضمن هذه الاستراتيجية هي "دفع الحد الأدنى"، بحيث يتم البدء في سداد الحد الأدنى المطلوب لكل دين من الأقل للأعلى، لضمان تفادي العقوبات والرسوم.

مع ضرورة "تكثيف الجهود"، فبمجرد سداد دين صغير، يتم استخدام المبلغ الذي كان الفرد يدفعه له لسداد دين آخر، مع "تكرار العملية"، حتى سداد جميع الديون.

تساعد استراتيجية "كرة الثلج" في التحفيز الإيجابي، إذ يوفر السداد التدريجي للديون شعوراً إيجابياً وتحفيزاً للمتابعة. علاوة على أنها تساعد في توفير المال وسداد أسرع للدسون، مما يوفر الاستقرار المالي.

كرة الثلج والانهيار الجليدي

وتعد كرة الثلج استراتيجية فعّالة لإدارة الديون وتحقيق الاستقرار المالي. من خلال التركيز على الديون الصغيرة أولاً، يمكن تحقيق تقدم سريع وتعزيز الرغبة في متابعة الخطة. يجب أن يكون الالتزام والتنظيم جزءًا من هذه العملية لضمان النجاح على المدى الطويل.

وتختلف استراتيجية كرة الثلج عن استراتيجية الانهيار الجليدي في سياق إدارة الديون. وبحسب تقرير لشبكة CNBC فإنه في حين أن كرة الثلج تركز على سداد الديون الصغيرة أولاً وتتسارع بعد سداد كل دين، فإن استراتيجية الانهيار الجليدي تركز على تسديد الديون ذات الفائدة العالية أولاً.

مثال تطبيقي

لنفترض أن شخصاً مديناً بمبلغ 10 آلاف دولار أميركي على بطاقة ائتمانية واحدة و5 آلاف أميركي على بطاقة أخرى ولديه إجمالي 1500 دولار أميركي لوضعه في كلتا البطاقتين في شهر معين. من المحتمل أن يدفع 1000 دولار على البطاقة الأكبر و500 دولار على البطاقة الأصغر، بغض النظر عن أسعار الفائدة أو أي مخاوف أخرى.

وعلى الرغم من أن هذا النظام أفضل من مجرد سداد الحد الأدنى من الدفع، إلا أنه لا يزال يتسبب في تراكم قدر كبير من الفائدة على المدينين.

ومع ذلك، على الرغم من أن التبديل إلى أسلوب "الانهيار الجليدي" قد يكون منطقياً من منظور الأرقام، إلا أنه ليس الخيار الأفضل دائمًا.

في العام 2016، وجد باحثون في Harvard Business Review أن طريقة كرة الثلج أثبتت بالفعل أنها الاستراتيجية الأكثر فعالية.

وبحسب التقرير فإن الفكرة هي أنك ستكتسب الزخم من خلال مشاهدة الديون تختفي - كما لو كنت تشاهد كرة الثلج تنمو أكبر وأكبر - وهذا سوف يحفزك على الاستمرار.

"التركيز على سداد الحساب بأصغر رصيد يميل إلى أن يكون له التأثير الأقوى على إحساس الناس بالتقدم - وبالتالي تحفيزهم على الاستمرار في سداد ديونهم"، كما يقول الباحث ريمي ترودل في HBR.

التخلص من الديون

وفي الأخير، فإنه إذا كان لديك ديون عالية الفائدة، مثل ديون بطاقة الائتمان، فمن الجيد التركيز على التخلص منها في أقرب وقت، قدر الإمكان.

أساليب كرة الثلج وانهيار الديون. باستخدام هاتين الاستراتيجيتين، أنت ببساطة تركز على الديون التي يجب سدادها أولاً.

باستخدام طريقة الانهيار الجليدي، يمكنك سداد الأرصدة ذات أعلى معدل فائدة سنوية أولاً لتوفير الفائدة. وباستخدام طريقة كرة الثلج، تبدأ بأقل الأرصدة لتحقيق مكاسب سريعة وتبقيك متحفزًا. وأيًا كان الخيار الذي تختاره، تأكد دائمًا من سداد الحد الأدنى من الدفعات على الأقل على بقية أرصدتك.

خطط مختلفة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور سيد خضر، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج": تعتبر طريقة كرة الثلج استراتيجية فعالة تقترح سداد الديون بدءا من الدين الأصغر وصولًا إلى الديون الأكبر، تبدأ بدفع أقساط الحد الأدنى لجميع الديون، ثم تركز جميع الأموال الإضافية التي تستطيع الحصول عليها في سداد الدين الأصغر بأكبر قدر ممكن من الأموال عندما يتم سداد الدين الأصغر بالكامل، تأخذ المبلغ الذي كنت تدفعه بشكل شهري للدين الأصغر وتبدأ في عملية سداد الدين التالي بالحجم الأصغر.

وتابع: وهكذا تستمر في هذه العملية حتى تسدد جميع الديون.. أيضا تعتبر كرة الثلج العكسية استراتيجية مشابهة لكرة الثلج، ولكنها تركز على سداد الديون بدءا من الدين الأكبر وصولًا إلى الديون الأصغر، حيث تبدأ بدفع أقساط الحد الأدنى لجميع الديون، ثم تركز جميع الأموال الإضافية التي تستطيع الحصول عليها في سداد الدين الأكبر بأكبر قدر ممكن من الأموال، حيث عندما يتم سداد الدين الأكبر بالكامل، تأخذ المبلغ الذي كنت تدفعه بشكل شهري للدين الأكبر وتبدأ في سداد الدين التالي بالحجم الأكبر، وهكذا تستمر في هذه العملية حتى تسدد جميع الديون، الفائدة الأعلى وفي هذه الاستراتيجية.

كما تركز على سداد الديون التي تحمل أعلى معدل فائدة حيث تبدأ بدفع أقساط الحد الأدنى لجميع الديون، ثم تركز جميع الأموال الإضافية التي تستطيع الحصول عليها في سداد الدين الذي يحمل أعلى معدل فائدة، حيث عندما يتم سداد الدين ذو الفائدة الأعلى بالكامل تنتقل إلى الدين التالي الذي يحمل معدل فائدة أعلى، وهكذا تستمر في العمل حتى تسدد جميع الديون.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجيات المذكورة أعلاه تتفاوت في النهج المتبع لسداد الديون، ويمكن اختيار الاستراتيجية التي تناسبك وظروفك في أفضل الأحوال، يمكن أن تكون فكرة كرة الثلج مجدية نظرا لأنها تسهم في تحقيق نتائج سريعة وتوفير الدافعية بمعدلات السداد الأولية الصغيرة التي تحققها ومع مرور الوقت، يمكن أن تتوفر مزيد من الأموال لسداد الديون الأكبر، حيث تأتي مهمة فكرة سداد الديون الأقل ثم الديون الأعلى (كرة الثلج) هي تقليل عدد الديون الباقية بأسرع وقت ممكن.

وأكد أنه عندما تبدأ بسداد دين صغير، فإنك تحقق تقدما سريعا وتشعر بالرضا عن تحقيق نتيجة فعالة، هذا يمنحك الدافعية والثقة للمضي قدما في سداد الديون الأكبر، والاستراتيجية الأفضل لسداد الديون بشكل أسرع تعتمد على الظروف الشخصية والمالية الخاصة بكل فرد أو على مستوى الدولة حيث تساعد في تسريع عملية سداد الديون من خلال زيادة الدخل قد تكون زيادة مصدر الدخل الشهري هي الطريقة الأسرع لتسريع عملية سداد الديون.

إضافة إلى إجراءات أخرى من بينها البحث عن فرص لزيادة دخلك مثل العمل بدوام جزئي إضافي، أو البحث عن وظيفة براتب أعلى، أو اعتبار خيارات العمل الحر، أو خفض الإنفاق والمصاريف وتحليلها بدقة لتحديد المجالات التي يمكنك تقليص النفقات فيها، والبحث عن طرق لتوفير المال مثل القطع على المصروفات الاختيارية، والعزوف عن الخدمات التي لا تحتاجها بشكل كبير، والتفاوض على عقود الخدمات للحصول على أسعار أفضل، وتخصيص المبالغ الإضافية عندما تحصل على أموال إضافية، سواء كانت عبارة عن علاوة أو إيرادات إضافية أو غير ذلك.