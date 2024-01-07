نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: يمكننا القضاء علي "روسيا " والوضع بساحة القتال مستقر نسبيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه يمكن هزيمة روسيا في أوكرانيا، مضيفًا أن الوضع في ساحة القتال في الوقت الراهن لا يزال مستقرًا بشكل نسبي.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر في السويد عبر رابط فيديو "حتى روسيا يمكن إعادتها للالتزام بالقانون الدولي. يمكن هزيمة عدوانها".

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا لفتت الانتباه إلى أن أوروبا يجب أن تطور الإنتاج المشترك للأسلحة لضمان قدرة القارة على "المحافظة على نفسها" في ظل أي ظرف عالمي قد يطرأ.

وتابع "أثبتت هذه الحرب الدائرة منذ عامين أن أوروبا بحاجة إلى ترسانة خاصة بها كافية للدفاع عن الحرية وأنها بحاجة أيضًا إلى قدرات خاصة بها لضمان الدفاع".

ميدانيًا، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم إن روسيا أطلقت 28 طائرة مسيرة هجومية وثلاثة صواريخ كروز على أوكرانيا الليلة الماضية، مضيفةً أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 21 طائرة.

وقال سلاح الجو على قناته على تطبيق تليغرام إن روسيا استهدفت جنوب وشرق أوكرانيا بشكل أساسي، لكنه لم يشر إلى مصير الصواريخ الثلاثة.

وقال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للتلفزيون الرسمي "يحول العدو تركيز الهجوم إلى مناطق خطوط الجبهة، حيث تعرضت منطقتا خيرسون ودنيبروبتروفسك لهجوم بطائرات مسيرة".

وقالت السلطات في منطقة دنيبروبتروفسك عبر تليغرام إن 12 شخصًا أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة في مدينة دنيبرو.

وأضافت أن مؤسسة تعليمية ونزلًا تابعًا لها ومبنيين متعددي الشقق ومبنى إداريًا واحدًا تضررت.

وذكر إهنات أن فرقًا متنقلة دمرت معظم الطائرات المسيرة، مما أدى إلى توفير صواريخ الدفاع الجوي "الشحيحة".

وأضاف أن القوات الأوكرانية استخدمت بعض الصواريخ لصد هجومين روسيين كبيرين في الآونة الأخيرة وقال إن "العمليات جارية لمواصلة تزويد أوكرانيا بعدد الصواريخ اللازم لصد الهجمات الجوية".

وأطلقت روسيا ما يقرب من 300 صاروخ وأكثر من 200 طائرة مسيرة في هجمات في الأيام الأخيرة من عام 2023 والأيام الأولى من 2024.