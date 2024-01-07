نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل اثنين من المتسلقين جراء انهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي اثنان من المتسلقين الذين كانوا يرتدون أحذية ثلج حتفهما في انهيار جليدي بجبال الألب الإيطالية بالقرب من سويسرا، حسبما ذكرت خدمة الإنقاذ اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم خدمة الإنقاذ في جبال الألب الإيطالية فيديريكو كاتانيا، إن "الانهيار الجليدي وقع ظهر الأحد على ارتفاع 2200 متر (7200 قدم) في وادي فورمازا في منطقة بيدمونت".

وأضاف أن "قوة الانهيار الجليدي دفعت إحدى الضحيتين إلى بحيرة بالقرب من قاع المنحدر، بينما عثر على الجثة الأخرى وسط كتلة الثلج، ورغم الرياح القوية تمكنت طائرة هليكوبتر من إنزال فريق إنقاذ". ولم يتم الكشف على الفور عن هوية الضحيتين.

وأوضح المتحدث باسم خدمة الإنقاذ أن عملية البحث بدأت بعد أن أفاد حراس عند سد قريب مشاهدة انهيار جليدي يضرب اثنين من المتسلقين، وفشل البحث الأولي سيرا على الأقدام في العثور عليهما، مما دفع إلى استخدام المروحية".

كما أكد رجال الإنقاذ أنه تم إرسال مروحية تابعة لرجال الإطفاء تحمل غواصين لانتشال الجثة من البحيرة.