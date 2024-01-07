العالم اليوم - بلينكن: يجب أن يعود النازحون في غزة إلى ديارهم في أقرب فرصة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يناير 2024 08:28 مساءً - رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أنه من الضروري أن تبذل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يجب أن يتمكنوا "من العودة إلى ديارهم".

وقال بلينكن في الدوحة إلى جانب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في إطار جولة إقليمية جديدة تشمل دولا عربية وإسرائيل "يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم ما أن تسمح الظروف بذلك". وقال وزير الخارجية الأميركي: لا نريد أن نرى حماس تحكم قطاع غزة من جديد

نرفض التصريحات الصادرة من مسوليين في إسرائيل بشأن تجهير غزة سكان غزة.

يجب توفير الأمن للإسرائيليين ونرفض التهجير القسيري للفلسطنييين.

سنبحث في إسرائيل ضرورة بذل مزيد من الجهود للحد من سقوط قتلى ومصابين من المدنيين.

هذه لحظة تشهد توترا شديدا في المنطقة وقد ينتشر الصراع بسهولة.

أكثر من 20 % من الشحنات الدولية تعطلت بسبب هجمات الحوثيين.

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تؤثر على المصالح الاقتصادية لأكثر من أربعين دولة.

سنواصل الدفاع عن الأمن البحري في المنطقة.

العوائق أمام توصيل المساعدات إلى المحتاجين في غزة لا تزال كبيرة للغاية.

يجب أن يتمكن النازحون الفلسطينيون في غزة من العودة إلى ديارهم بأقرب فرصة.

عدد كبير للغاية من الصحفيين يُقتل في غزة. رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية القطري قال خلال المؤتمر الصحفي: مقتل مسؤول كبير في حماس يوم الثلاثاء أثر على جهود الدوحة في التفاوض بين حماس وإسرائيل لكننا نواصل التفاوض.

بحثت مع بلينكن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

يجب إدانة كل من يدعو إلى تهجير الفلسطينيين.

المحادثات مع بلينكن تناولت منع توسع الصراع بالإضافة إلى ملف الرهائن لدى حماس.

اتساع رقعة الصراع في المنطقة أومر وارد ويجب العمل لمنع ذلك.

الأحداث الأخيرة سواء في لبنان او سوريا مدانة وهي انتهاك لسيادة الدول.

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