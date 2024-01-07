نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي: وائل الدحدوح يواجه مأساة لا يمكن تخيلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على المأساة التي يواجهها الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي فقد نجلا آخر في الحرب الإسرئيلية على غزة، اليوم الأحد، وقال إنه يواجه مأساة لا يمكن تخيلها.

وأضاف بلينكن في رد على سؤال صحفي خلال مؤتمر مشترك مع نظيره القطري في الدوحة: أشعر بالأسف الشديد على الخسارة التي لا يمكن تخيلها، أنا أب وأتخيل الفظائع التي يواجهها زميلكم وائل الدحدوح، ليست مرة واحدة ولكن مرتين الآن، هذه مأساة لا يمكن تخيلها.

وواصل بلينكن: هذا ينطبق على الكثير من الفلسطينيين الأبرياء من النساء والأطفال، والمدنيين والصحفيين وغيرهم، ولجنة حماية الصحفيين وجدت أن هناك أكثر من 70 صحفيا قُتلوا حتى الآن في غزة، وسقوط صحفي واحد هو أكثر مما يجب.

وواصل مخاطبا الصحفيين: نضع على عاتقكم واجب جلب الحقائق إلى العالم، والآن مهمتكم أهم من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تضغط من أجل توصيل المساعدات وكذلك توفير الحماية للناس.

ولم يتطرق وزير الخارجية الأمريكي، إلى أي مساعٍ لوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، رغم استمرار المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين للشهر الرابع على التوالي.

ويواجه الزميل الفلسطيني وائل الدحدوح ظروفا قاسية بعد استشهاد نجله حمزة، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي، وكان فقد في وقت سابق من هذه الحرب، زوجته وابنه وابنا آخر وحفيدة، في هجوم إسرائيلي وحشي على مناطق للنازحين.