نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير أوكراني سابق يكشف ما يخفيه نظام كييف من خسائر فادحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزير أوكراني سابق يكشف ما يخفيه نظام كييف من خسائر فادحةأكد وزير الداخلية الأوكراني السابق يوري لوتسينكو، أن نشر العدد الحقيقي للخسائر الفادحة للقوات الأوكرانية سيكون بمثابة صدمة للأوكرانيين، مطالبا نظام كييف بالكشف الحقيقة.

وأوضح لوتسينكو عبر قناة "دايركت "على موقع "يوتيوب": "أعتقد أنه ينبغي عليهم تحديد عدد القتلى من الأوكرانيين، أنا أعلم مدى عدم رغبتهم في ذلك، لذا سوف يؤخذ هذا على محمل الجد.. نعم، ستكون هناك صدمة كبيرة".

وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية تفقد عشرات الآلاف من المقاتلين شهريا، ولهذا السبب اقترح الجيش الأوكراني تعبئة 500 ألف شخص".

وقال: "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ملزم بالكشف الحقيقة للأوكرانيين بشأن وضع الخسائر في الجبهة".

وبعد الفشل الكبير للهجوم الأوكراني المضاد، حققت القوات الروسية نجاحا كبيرا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وبشكل خاص تحرير مدينة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك. فيما اعترف فاليري زالوجني في وقت سابق، بصعوبة المهمة في أفدييفكا، مرجحا مغادرة القوات الأوكرانية المنطقة خلال 2 أو3 أشهر للمحافظة على هذه القوات بسبب النقص في تعدادها.

هذا وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق، أن فاليري زالوجني فقد أعصابه أثناء مناقشة مشروع قانون التعبئة في البرلمان الأوكراني، مطالبا بتلبية الاحتياجات لتغطية النقص.