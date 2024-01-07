نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نكبد حزب الله أثمانا باهظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يكبد حزب الله أثمانا باهظة، ردا على هجومه على شمال إسرائيل.

وأضاف "في الشمال، قرر حزب الله الدخول في هذه الحرب، ونحن نفرض عليه أثمانا متزايدة بشكل مستمر".

وصرح الجنرال الإسرائيلي خلال زيارة لقسم الضفة الغربية قائلا "سيكون عام 2024 تحديًا، سنكون في حالة حرب في غزة، ولا أعرف ما إذا كنا سنقاتل في غزة طوال العام، هذا أمر مؤكد".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يتحمل مسؤولية إعادة سكان شمال إسرائيل النازحين إلى منازلهم، إما عن طريق الضغط العسكري على حزب الله، أو سينتهي بنا الأمر إلى حرب أخرى، على حد قوله.