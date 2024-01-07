طهران: إيران وروسيا لم تعودا بحاجة إلى "سويفت" في المعاملات بينهما

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية محسن كريمي اليوم الأحد، أن إيران وروسيا لم تعودا بحاجة بعد الآن إلى نظام "سويفت" في المعاملات بينهما.

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وقال محسن كريمي في تصريح للتلفزيون الإيراني: "إن المصدرين من البلدين لديهم إمكانية التصدير بعملتهم الوطنية"، مضيفا: "في هذا المشروع يقوم المصدرون والمستوردون بتبادل بضائعهم بالريال..أما بالنسبة للدول التي نستورد منها بالريال فمن الممكن التصدير بالريال إليها أيضا".

وأشار كريمي إلى افتتاح خطاب اعتماد بين إيران وروسيا قائلا: "لقد قمنا بربط شبكة المراسلة بين البلدين، مما يعني أن بنوك البلدين لم تعد بحاجة إلى تواصل عبر سويسرا..من الممكن أن يقوم المصدر بتقديم فاتورة بالريال إلى الجانب الروسي واستلام الأموال من البنوك الروسية في إيران".

وأضاف كريمي: "إن رجال الأعمال الإيرانيين سيتمكنون من إجراء معاملاتهم الاقتصادية مع العراق وأفغانستان بالريال خلال الأشهر الستة المقبلة".

من جهته، أوضح وزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ألكسندروفيتش سلينيف قائلا: "يتم تنفيذ حجم كبير من تجارتنا بالعملات الوطنية، وأداء بنوكنا المركزية آخذ في التحسن"، وفق ما نقلت وكالة "مهر".