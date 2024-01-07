نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسر المحتجزين الإسرائيليين في غزة بعد عودتهم من قطر: جمود المفاوضات يقتل ذوينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت أسر بعض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بعد عودتهم من قطر، إن رحلتهم إلى الدوحة جاءت بسبب أن الجمود في المفاوضات يؤدي إلى مقتل المحتجزين في القطاع.

وذكرت أسر بعض الأسرى الذين سافروا إلى قطر لمقابلة مسؤولين هناك، بعد عودتهم إلى تل أبيب، حسب إعلام عبري: لقد شعرنا أنه يتعين علينا اتخاذ إجراء.

وقف إطلاق النار يساعد في المفاوضات

ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية، تصريحات لهذه الأسر: لقد عملنا لفترة طويلة من أجل عقد لقاء مباشر مع كبار المسئولين في الحكومة القطرية، لأننا أردنا أن يسمعونا مباشرة.

وواصلوا الحديث: إحدى الرسائل الرئيسية التي وصلت إلينا في الاجتماعات التي عقدناها هي أن وقف إطلاق النار سيسرع من تقدم المفاوضات من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين.

وكانت تقارير عبرية، ذكرت أن وفدا من 6 عائلات من ذوي الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة وصل العاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضية سعيا للقاء السفير الأمريكي في قطر تيمي تي ديفيس، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، لبحث موضوع المحتجزين لدى المقاومة وبحث السبل لدفع عملية الإفراج عنهم.