نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسئول فلسطيني: 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض.. وتدمير أكثر من 70% من المنشآت السكنية شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن 8 آلاف مفقود في غزة تقديرات أولية.. وهناك أعداد كبيرة من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن الاحتلال يمنع الصليب الأحمر زيارة بعض المعتقلين الفلسطينيين بما يخالف اتفاقية جنيف.

وأكد أن 71 ألف منشأة سكنية تم تدميرها بشكل كلي و261 ألفا دمرت بشكل جزئي، ونواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين في غزة بإمكاناتنا المتاحة.

وأشار وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن البنية التحتية والطرق وشبكات المياه والصرف والكهرباء في غزة تم تدميرها بالكامل، ومدينة غزة أصبحت منطقة غير قابلة للحياة أو السكن، وأكثر من 70% من المنشآت السكنية في شمال غزة تم تدميرها كليا أو جزئيا.