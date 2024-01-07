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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - نائب نقيب الصحفيين الفلسطيني يعلق على استهداف نجل وائل الدحدوح: "إسرائيل تتعمد عائلته"

نائب نقيب الصحفيين الفلسطيني يعلق على استهداف نجل وائل الدحدوح: "إسرائيل تتعمد عائلته"، يتصدر إسم وائل الدحدوح ونجله حمزة محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ومواقع التواصل الاجتماعي بعد استشهاد الأخير على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء عمله لقناة الجزيرة.

وترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي إطار الحرص على تقديم كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن استشهاد حمزة الدحدوح، حرصت على الحديث مع تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطيني، ليوضح عدة أمور مهمة في ملف إغتيال الصحفيين في فلسطين.

نائب نقيب الصحفيين الفلسطيني يعلق على استشهاد حمزة الدحدوح

علق تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطيني، على واقعه استهداف حمزة نجل مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح صباح اليوم الأحد، أثناء تغطية الأحداث والأوضاع الفلسطينية.

نائب نقيب الصحفيين الفلسطيني يعلق على استهداف نجل وائل الدحدوح: “إسرائيل تتعمد عائلته”

وتحدث تحسين الأسطل لـ "جريدة دوت الخليج" وقال: "في البداية الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان وهو يستهدف الصحفيين بشكل مباشر، جزء كبير من هذه الاستهدافات كانت متعمدة ومقصودة حسب كل الدلائل الموجودة".

وتابع: "خاصة عائلة الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، عندنا تم استهداف عائلته في النصرات وتم استهدافه شخصيًا في خانيونس، واستشهد الزميل سامر أبو الوفا، ثم اليوم تم استهداف نجله حمزة الدحدوح أثناء عمله لقناة الجزيرة".

نقابة الصحفيين وضح عدد الشهداء

وأضاف: "اليوم وصل عدد الصحفيين والعاملين في الإعلام ما يقارب من 109 صحفي وإعلامي وناشط إعلامي، بالتأكد هذا دليل على أن هناك استهدفات مباشرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين، وذلك يستدعي تحرك عاجل من أجل حمايتهم، ونتوجه ونطلع الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية على كل التطور في الحرب".

وأكمل: "لدينا اتفاقات مع عدد من المحامين الدوليين والمنظمات الدولية، على رفع قضايا متعلقة للمحكمة الدولية من أجل ملاحقة قادة الاحتلال على هذه الجرائم".

تحسين الأسطل يكشف المساعدات الأمريكية لإسرائيل

وأردف: "قناعتنا أن إستمرار توفير حصانة من الولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، في المجتمع الدولي والمحكمة الدولية ومجلس الأمن حتى أنها تمنع المحكمة الدولية من ممارسة صلاحياتها في إستمرار التحقيق بقضية إغتيال الزميلة شرين أبو عقله، كل هذه القضايا جعلت تشجيع للاحتلال إرتكاب مزيد من الجرائم على قاعدة أنه له الحماية الدبلوماسية، والتمويل الكامل لسلاح القتل والإمكانات التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية ونحن نعمل على اتصالات وجهود مع نقابات أمريكية من أجل رفع شكوى ضد ذلك".

وواصل: "نحن قناعة أن حالة التضامن مع النقابات وحالة الضغط الشعبي والنقابي وكذلك الوضع القانوني في إطار القانون الدولي والمحاكم الدولية، يشكل رادع للاحتلال الإسرائيلي وإن كان لا يشكل رادع فوري، ولكن بالتأكيد في المستقبل سيشكل حماية حقيقية للصحفيين والمدنيين في قطاع غزة وكل فلسطين".

نائب نقيب الصحفيين الفلسطيني يكشف مخطط جيش الاحتلال

وأتم: "خاصة أن الحكومة الإسرائيلية باتت تنفيذ التهجير القصري وتريد تهجير كل الشعب الفلسطيني، سواء في القدس العاصمة الفلسطينية أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأصبحت هذه المخططات مكشوفة على الطاولة ويصرح بها علنًا بالتالي يندرج تحت بند جرائم الحرب، ولا بد من وقفه جادة لإحباط هذه المخططات".