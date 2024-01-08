حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 06:31 صباحاً - فوائد الملح للشعر

عُرف عن الملح خاصة ملح البحر على أنه من المنتجات التي تساعد في تعزيز حجم الشعر وإضافة قوام بمزيج من الماء وملح البحر والزيوت الأساسية المغذية عليه، وذلك من خلال امتصاص الدهون الزائدة على فروة الرأس وفتح بشرة الشعر لتثبيته.

كما أن لفوائد الملح للشعر العديد من المميزات والتي من أبرزها ما يأتي:﻿

التخلص من قشرة الرأس

إن السبب الأكثر شيوعًا وراء نمو قشرة الرأس هو وجود خلايا الجلد الميتة على فروة الرأس والتي مع الوقت تتحول إلى قشور تظهر في فروة الرأس هذه، لذلك في مثل هذه الحالات تكمن أهمية فوائد الملح للشعر.

فالملح بدوره يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة والرطوبة من فروة الرأس، بالإضافة إلى تعزيز سهولة إزالة القشور أو قشرة الرأس أثناء القيام بغسل الشعر، ويتم استخدام الملح في هذه الحالة من خلال:

تقسيم الشعر إلى أكثر من قسم.

رش الملح على فروة الرأس.

تدليكه بالفروة بلطف باستخدام الأصابع المبللة لمدة 10-15 دقيقة.

غسل الشعر كالعادة بعد مضي وقت من الزمن.

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زيادة كثافة الشعر

إن القيام بتقشير فروة الرأس بمزيج من الشامبو والملح يساهم بشكل واضح في إصلاح أيّ مشاكل يعاني منها الشعر، بالإضافة إلى جعله يبدو أكثر كثافة من ذي قبل، وتعزيز سماكته مع مرور الوقت.

فقط اتبع ما يأتي عند تطبيقه على فروة رأسك:

أخذ كمية من الشامبو والقيام بمزجها مع الملح.

تدليك فروة الرأس برفق.

تركه يستريح على الشعر بعض الوقت.

غسل الشعر بماء البارد للحصول في النهاية على شعر أكثر لمعانًا وسمكًا.

تعزيز نمو الشعر الصحي

مزيج المعادن والعناصر الغذائية الموجودة في الملح يساعد في توازن الشعر وفروة الرأس، كما يحتوي الملح على الكبريت الذي يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات التي تساهم في إذابة الزيوت وفتح مسامات فروة الرأس.

كما أنه غني بالزنك الذي يعمل على تعزيز تجدد نمو الشعر الصحي، فنظرًا لفوائد الملح للشعر في تحسن حالة فروة الرأس فإنه من الممكن أن يعمل على تقليل الحكة والتهيج الذي قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

فوائد أخرى

من الفوائد الأخرى المرجوة من استخدام الملح للشعر ما يأتي:

الحد من دهنية الشعر.

زيادة وتعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

التخفيف من الالتهابات.

التقليل من التهاب الجلد الدهني.

أنواع الملح المستخدمة للشعر

تتعدد الأنواع التي من الممكن الاستفادة منها للحصول على أغلب فوائد الملح للشعر، ومن أبرز أنواع الملح هذه:

ملح الطعام.

ملح البحر.

ملح الهيمالايا الوردي.

ملح الكوشير (Kosher salt).

الآثار الجانبية والأضرار

بالرغم من فوائد الملح للشعر، إلا أن هنالك بعض الآثار الجانبية والأضرار التي قد يترتب على استخدامه بشكل متكرر منها:﻿

جفاف الشعر، لتعرضه المتكرر لكلوريد الصوديوم.

الحكة في فروة الرأس.

تساقط الشعر.

تعرض أطراف الشعر للتقصف.

زيادة تجعد الشعر مع الوقت.

قد يشبك الشعر ببعضه