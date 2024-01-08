العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن نقاتل محورا وليس عدوا واحدا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 09:24 صباحاً - دافع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بقوة عن سلوك بلاده في الحرب، التي تدخل شهرها الرابع، مشددا على أن إسرائيل تقاتل "محورا وليس عدوا واحدا".