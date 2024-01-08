العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن نقاتل محورا وليس عدوا واحدا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 09:24 صباحاً - دافع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بقوة عن سلوك بلاده في الحرب، التي تدخل شهرها الرابع، مشددا على أن إسرائيل تقاتل "محورا وليس عدوا واحدا".
وقال غالانت، في حديثه لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية:
- كان يوم 7 أكتوبر هو الأكثر دموية بالنسبة للشعب اليهودي منذ عام 1945.
- حجم وشدة هجوم حماس هز بشدة إحساس الإسرائيليين بالأمن وغير بشكل عميق الطريقة، التي ينظرون بها إلى العالم من حولهم.
- خطورة التهديد تكمن وراء شراسة الرد الإسرائيلي وتصميمها ليس فقط على تدمير حماس المدعومة من إيران، بل على التصرف بقوة كافية لردع الخصوم المحتملين الآخرين المتحالفين مع طهران، بما في ذلك حزب الله في لبنان.
- وجهة نظري الأساسية هي أننا نقاتل محورا، وليس عدوا واحدا.
- إيران تبني قوتها العسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها.
- القوات الإسرائيلية ستنتقل من مرحلة المناورة المكثفة في الحرب نحو أنواع مختلفة من العمليات الخاصة.
- الفصل التالي من الصراع سيستمر لفترة أطول، وإسرائيل لن تتخلى عن أهدافها المتمثلة في تدمير حماس وإنهاء سيطرتها على غزة وتحرير الرهائن المتبقين.
- نحن قريبون من المرحلة التالية في الشمال، بما في ذلك مدينة غزة.
- علينا أن نأخذ في الاعتبار العدد الهائل من المدنيين.. التكتيكات العسكرية ستحتاج إلى التعديل، وسيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا لن نستسلم.
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