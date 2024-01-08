العالم اليوم - الصادرات الألمانية ترتفع بأكثر من المتوقع في نوفمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 10:30 صباحاً - أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني، الاثنين، ارتفاع الصادرات الألمانية بما يتجاوز التوقعات بكثير في نوفمبر مع زيادة قوية للطلب في الاتحاد الأوروبي.

وزادت الصادرات الألمانية 3.7 بالمئة في نوفمبر، مقارنة بالشهر السابق. وتوقع استطلاع أجرته رويترز تسجيل زيادة 0.3 بالمئة. وأفاد مكتب الإحصاء الألماني بأن الواردات ارتفعت 1.9 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 0.2 بالمئة. وقال المكتب إن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 5.4 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول خارج التكتل 1.8 بالمئة. وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 20.4 مليار يورو (حوالي 22.3 مليار دولار) في نوفمبر، مقابل 17.7 مليار يورو في الشهر السابق.

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