ارتفاع أعداد المفقودين جراء زلزال اليابان إلى 323

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 10:37 صباحاً - أفادت بيانات حديثة للسلطات اليابانية، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد المفقودين جرّاء الزلزال، الذي ضرب اليابان في رأس السنة إلى 323 شخصًا، أي أكثر بثلاث مرات من الحصيلة السابقة البالغة 103 مفقودين.

وسُجل غالبية المفقودين في واجيما، إحدى أكثر المناطق تضررًا جراء الزلزال، الذي ضرب البلاد في الأول من يناير الجاري، إذ ارتفع عدد المفقودين فيها من 31 إلى 281 شخصًا.

وتعهد فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، أمس الأحد، بتقديم دعم غير منقطع للمناطق المُدمرة جرّاء الزلزال، الذي وقع في مطلع العام الجديد.

وقال "كيشيدا"، في برنامج لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن "إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض والاستجابة للمناطق المعزولة قضايا يجب معالجتها بأولوية قصوى"، حسب "رويترز".