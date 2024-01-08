العالم اليوم - "القابضة" تعين "غنام المزروعي" رئيساً لمجلس إدارة سوق أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 11:39 صباحاً - أعلنت "القابضة - ADQ"، الاثنين، تعيين غنام بطي المزروعي رئيساً جديداً لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، إلى جانب عضوين جديدين في مجلس الإدارة.

وشغل غنام بطي المزروعي عضوية مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2015، بالإضافة إلى منصبه الجديد كرئيس لمجلس الإدارة.

ويتولى المزروعي منصب أمين عام مجلس تنافسية المواهب الإماراتية، ويشرف على برنامج بقيمة 24 مليار درهم (حوالي 6.5 مليار دولار) يهدف إلى زيادة وتمكين مشاركة أكبر لمواطني دولة الإمارات في القطاع الخاص، كما ويشغل عضوية مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وشركة آفاق للتمويل الإسلامي.

وينضم إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كأعضاء مجلس إدارة جدد كل من: ريم بلجافلة، رئيسة قسم رأس المال البشري في "القابضة" (ADQ)، والتي تتمتع بخبرة مهنية تزيد عن 15 عامًا في تشكيل ممارسات الموارد البشرية، ورفع كفاءة أداء الموظفين، وإدارة المواهب، وجواد شفيق، مدير الخدمات المالية في "القابضة" (ADQ)، الذي يشرف بدوره على الاستثمارات في القطاعات ذات الصلة ويتمتع بخبرة تزيد عن 18 عاماً في إدارة الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ والتحول وإعادة هيكلة الشركات.

ويضم مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية الآن خمسة أعضاء، بما فيهم كمال المازمي، مدير عام الشؤون المالية الإستراتيجية في دائرة المالية بأبوظبي، وجمعة الهاملي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، اللذين احتفظا بمقاعدهما.

ويمتلك كل عضو في مجلس الإدارة خبرة ومعرفة واسعة بالقطاع، ستسهم في تطوير أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية وستعزز مكانة أبوظبي كسوق رأس مال عالمي.