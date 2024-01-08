العالم اليوم - سهم مجموعة MBC يقفز 30% عند أول تداول له في السوق السعودي

انتم الان تتابعون خبر سهم مجموعة MBC يقفز 30% عند أول تداول له في السوق السعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 11:39 صباحاً - قفزت أسهم مجموعة "MBC" (إم.بي.سي) السعودية الإعلامية العملاقة بنسبة 30 بالمئة فوق سعر إدراجها الاثنين في أول تداول لها في السوق، بعد جمع 831 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار) في طرح عام أولي لعشرة بالمئة من أعمالها.

وجرى تداول السهم بسعر 32.5 ريال (8.67 دولار) مع فتح سوق الأسهم السعودية، مقارنة بسعر الطرح العام الأولى عند 25 ريالا للسهم.

وكان قد تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بواقع 25 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال سعودي (ما يعادل 2.2 مليار دولار).

كانت المجموعة قد قامت بعملية طرح أسهمها للاكتتاب بنهاية العام الماضي، حيث طرحت المجموعة 33.25 مليون سهم من أسهمها العادية، ما يمثل 10 بالمئة من رأسمال الشركة، وبلغت العائدات الإجمالية للطرح 831 مليون ريال.

وتصدرت أسهم المجموعة ارتفاعات الأسهم السعودية، وقيم التداولات بنحو 73.5 مليون ريال، كما سجلت كمية تداول نحو 2.264 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات نحو 2940 صفقة. بحلول الساعة 12:37 بتوقيت دبي.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ وليد الإبراهيم، أن رؤية MBC باتت حقيقة مع إدراج المجموعة في واحدة من أهم 10 أسواق مالية في العالم، مضيفا أن خطوة الإدراج ستتيح لنا التوسع والانتقال إلى المنافسة عالمياً.

وقالت "تداول السعودية" في بيان سابق، إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون 30 بالمئة ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10 بالمئة ارتفاعاً أو انخفاضاً، وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10 بالمئة ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.