العالم اليوم - مراقبون غربيون: الردع الأميركي تجاه إيران "تضرر لكنه لم يمت"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 11:39 صباحاً - وكلاء إيران، تحدّ إقليمي بتأثير دولي، يعود إلى طاولة القرار الأميركي وتحديدا عقب هجمات البحر الأحمر. تقارير كشفت عن أصوات عسكرية في الداخل الأميركي، تدعو للتدخل سريعا ضد طهران وأذرعها، لأن الردع غير كاف، بيد أن التقرير الذي نشره معهد تشاتام هاوس البريطاني، يؤكد ضرورة أن تعزّز واشنطن شراكاتها مع الدول الإقليمية من خلال استعادة السلام وخلق مزيج من القدرات الدفاعية والهجومية.

فقد صعّدت الهجمات الأخيرة للحوثيين على سفن للشحن بالبحر الأحمر من الأصوات المطالبة بضرورة التصدي لوكلاء إيران وطهران نفسها، داخل الدوائر العسكرية الأميركية، لكن مراقبين غربيين يرون أن الردع الأميركي تجاه إيران أصبح متضررا لكنه لم يمت حتى الآن.

وفقا لتحليل أجراه معهد "تشاتام هاوس" البريطاني، فإن الشركاء العرب قد حذروا واشنطن مرارا من وكلاء إيران في المنطقة، لكنهم شعروا بصدمة عندما علموا أن الولايات المتحدة لم تناقش هذه القضية مع طهران خلال مفاوضات الملف النووي، خصوصا أنهم يعتبرون أن القنبلة الإيرانية الحقيقية هي الوكلاء، وليس السلاح النووي.

ويرى المعهد أن عدم ممارسة الولايات المتحدة مزيدا من الضغوط على إيران لكبح جماح وكلائها، قد يدفع الشركاء الإقليميين في المنطقة للنأي بأنفسهم أكثر أو اتباع مسارات عمل تضر بمصالح الولايات المتحدة.

ويقول التقرير إن القوى العربية تستطيع التقرب من إيران بشكل أكبر، وتعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا، وإن التصدي للتحدي الإقليمي الذي تفرضه إيران يجب أن يتم بالشراكة، لكن واشنطن لا تملك المعرفة أو الأدوات أو الرغبة في التصرف بمفردها.

وأكد أن الضعف الملحوظ من قبل الولايات المتحدة يمكن أن يدفع إسرائيل إلى مهاجمة إيران بعد هجوم السابع من أكتوبر، وهذا من شأنه أن يجبر الولايات المتحدة على مواجهة إيران بشكل مباشر، وهو ما تحاول واشنطن تجنبه.

ويرى المعهد أن على أميركا أن تبدأ في استعادة ثقة الشركاء الإقليميين وذلك من خلال ضمان أمنهم المادي ومنع الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية من ضرب أهداف مدنية وبنى تحتية حيوية.

ويؤكد التحليل أن التصدي للتهديدات الإيرانية لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون جاد مع الشركاء الإقليميين والولايات المتحدة والذي يتمحور حول استعادة السلام وخلق مزيج قوي من القدرات الدفاعية والهجومية.

أي دور أميركي ممكن في المرحلة المقبلة تجاه إيران؟

يشير أستاذ الإعلام السياسي في جامعة قم الإيرانية، أحمد المهدي، في حديثه لـ"غرفة الأخبار" على "دوت الخليج" إلى وجود استراتيجية مشتركة بين إيران وحلفائها في المنطقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ويضيف قائلا:

لا وجود لأذرع أو وكلاء لإيران في المنطقة ولا يمكن تسميتهم بهذه التسميات كونهم حلفاء مستقلون في قراراتهم.

ما تريده طهران اليوم ليس سوى مصلحة الفلسطينيين ووقف التدخلات الأميركية وإيقاف إطلاق النار.

تسعى إيران عبر حلفائها لتقديم الدعم للفلسطينيين والردع لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم.

وجود مقومات ثلاث للقوة تعتمد على عنصر طبيعة المواجهة، القرب من الميدان والإيمان بالأهداف والتسليح و هو ما يمتلكه الحلفاء.

إيران دائما ما تدعم الحلفاء وتساعدهم في جميع الأصعدة خاصة من أجل حماية المنطقة من المخططات الإسرائيلية والأميركية.

الأقوى هو من يثبت وجوده في الساحة سياسيا وعسكريا.

على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لإيقاف القتل العشوائي للنساء والأطفال.

تسعى أميركا إلى حماية مصالحها ومصالح إسرائيل في البحر الأحمر.

يريد الكيان الإسرائيلي جر أميركا نحو حرب استنزاف لا تخدم مصلحة بايدن.

لا تريد إيران الانجراف إلى حرب إقليمية وتوسيع نطاق الحرب التي قد تؤدي بحياة الأبرياء ولكنها لا تخشاها في حال أعلنتها واشنطن وإسرائيل.

أذرع إيران.. وإشعال المنطقة

من جهته، يقول الكاتب والباحث السياسي، صلاح الجودر، إن ما يحدث اليوم من مخاطر وتهديدات في المنطقة لطالما حذرت منه دول الخليج خاصة مع الرغبة الإيرانية في التواجد من خلال أذرعها المنتشرة في المنطقة، مؤكدا في ذات السياق على:

تخوف دول الخليج من الوضع غير الآمن والمتوتر في المنطقة.

تبرؤ إيران من أن يكون لها دور في رفع منسوب التوتر في المنطقة وإلصاقها بأطراف أخرى.

أصبحت الأذرع الإيرانية المنتشرة في المنطقة تفرض قوتها على إيران.

الحرس الثوري الإيراني يقوم بتحريض الجماعات والأذرع الموالية لها للقيام بهذه الأعمال والتهديدات في المنطقة.

ضرورة إيجاد حل للفلسطينيين وحل الدولتين لتهدئة المنطقة.

العمل على إبعاد وإقناع الجماعات الإيرانية بعدم إشعال نيران الحرب في المنطقة.

التشكيك في نوايا الإدارة الأميركية يعد السبب في التوتر الحاصل في المنطقة.

تدافع الولايات المتحدة في البحر الأحمر عن المصالح الإسرائيلية.

على واشنطن أن تعيد المسار إلى قراءة صحيحة للملف النووي.

نفي إيران لكل الاتهامات الموجهة إليها بتأجيل الأوضاع في المنطقة والدفع إلى توسيع نطاق الحرب بالرغم من وجود دلائل حول مساعدتها ودعمها للجماعات التي تعمل تحت إمرة إيران.

إيران تقدم الدعم

وحول الدور الأميركي لما يحدث في المنطقة من توتر أمني، يعلق المدير التنفيذي لمركز السياسة الأمنية، فريد فليتز، في حواره مع "غرفة الأخبار":