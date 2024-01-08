العالم اليوم - بعد قصف أوكراني.. "قرار عاجل" بحق سكان بلغورود الروسية

انتم الان تتابعون خبر بعد قصف أوكراني.. "قرار عاجل" بحق سكان بلغورود الروسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 01:22 مساءً - أجلت السلطات الروسية نحو 300 شخص من سكان مدينة حدودية مع أوكرانيا، تتعرض منذ أيام لهجمات تشنّها قوات كييف، وفق ما أعلن حاكم المنطقة فياتشسلاف غلادكوف، الإثنين.

وقال غلادكوف في مقطع مصور على تلغرام: "يتم حالياً إيواء نحو 300 من سكان بلغورود، ممن اتخذوا قرارا بالمغادرة موقتاً، في مراكز إيواء" في 3 مناطق تقع على مسافة أبعد من الحدود.

وأضاف: "تلقينا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 1300 طلب لإرسال أطفال إلى مخيمات مدرسية خارج المدينة، في مناطق أخرى".

واقترح المسؤول المحلي الجمعة على سكان المدينة الراغبين، إجلاءهم منها، مع ارتفاع وتيرة القصف.

ويتعارض قرار الإجلاء غير المسبوق من مدينة روسية كبيرة مع جهود الكرملين الذي دائماً ما سعى، منذ بدء الحرب على أوكرانيا قبل عامين تقريبا، إلى الإيحاء بأنّ النزاع لا يؤثر مباشرة على حياة الروس اليومية وأمنهم.

إلا أن هذه الاستراتيجية تبدّدت تماماً في 30 ديسمبر حين قتل 25 شخصاً بهجوم أوكراني على المدينة، في حصيلة قتلى هي الأعلى داخل الأراضي الروسية منذ بدء اجتياح أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ومنذ نهاية الشهر الماضي، تتضاعف الهجمات الأوكرانية، تحديداً عبر إطلاق صواريخ.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الإثنين أنها "اعترضت" عند السابعة صباحاً (04:00 ت غ) صاروخاً جوياً أوكرانياً من طراز أس-200، "فوق أجواء منطقة بلغورود".

وقال غلادكوف إنه اتصل بنظرائه في أربع مناطق أخرى من أجل "المساعدة"، وقد أبدوا جميعاً استعدادهم لذلك.

وفي مؤشر على القلق المتزايد، طلب مجلس بلدية المدينة الجمعة، للمرة الأولى منذ عامين، من السكان تحصين نوافذهم "لحماية أنفسهم" من تطاير محتمل للزجاج جراء الضربات الأوكرانية.

وفي السياق ذاته، أرجأت السلطات المحلية موعد العودة إلى المدارس في المنطقة من 9 إلى 19 يناير.