العالم اليوم - مقتل قيادي بارز في حزب الله بقصف إسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 02:23 مساءً - كشفت مصادر إسرائيلية، الإثنين، عن مقتل وسام الطويل، القيادي في "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني، أن قياديا عسكريا بارزا في حزب الله، قتل بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان، في وقت يثير التصعيد عند الحدود الخشية من توسع نطاق الحرب في غزة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن القيادي "قتل بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم" في جنوب لبنان، موضحاً أنه "كان يتولى مسؤولية قيادية في إدارة عمليات حزب الله في الجنوب".

ويأتي ذلك في حين تصاعدت حدة المخاوف من اتساع رقعة الحرب أكثر بعد اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله الرئيسي في لبنان.

وتعتبر قيادة حزب الله قوة الرضوان رصيدا استراتيجيا ثمينا، وحسب تقارير صحفية يتلقى مقاتلوها تدريبات داخل وخارج لبنان.