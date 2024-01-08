نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطنة عُمان تواصل أعمالها في مشروعها السياحي المتكامل بأول مدينة مستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل في سلطنة عُمان، الأعمال الإنشائية بـ "المدينة المستدامة – يتي"، لتبلغ نسبة الإنجاز في عدد من المشاريع الداخلية بالمنطقة لـ 80 %، وتعد المدينة المستدامة من أضخم المجمعات السياحية المتكاملة في سلطنة عمان، لتوفر أكبر متنفس عائلي بما تحتويه من مرافق متعددة للجميع على مساحة إجمالية تصل لمليون متر مربع وبقيمة استثمارية تبلغ قرابة مليار دولار أمريكي.

تضم المدينة المستدامة 19 برجا من المجمعات السكنية، و300 فيلا سكنية بالإضافة إلى الحدائق والملاعب والممرات الخضراء، وخصص فيها عدد كبير من مواقع التسوق. كما يضم المشروع العديد من المرافق الحيوية التي تحقق التكاملية للسكان المنطقة وتجذب العديد من الزوار للاستمتاع بأول مدينة مستدامة في سلطنة عمان.

يعتمد المشروع على أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتم تصميم المدينة لتحقيق رؤية تستهدف تحسين جودة حياة السكان والارتقاء بنمط معيشتهم، مما سوف يوفر المشروع كل ما يتوافق مع احتياجات الأجيال المقبلة ومتطلباتهم، ويوفر المشروع فرصا واسعة للتعليم والتطوير والبحوث، كما سوف يتيح لسكانه أسبقية قيادة التغيير نحو تقليل البصمة الكربونية وبلوغ الأهداف المستقبلية.

سوف تساهم المدينة المستدامة في تحقيق صفر الكربون لعام 2040 بما يتماشى مع أهداف عمان للاستدامة. وهنالك العديد من المفاهيم التي سوف يتم العمل عليها منها إعادة تدوير المياه والنفايات والإنتاجي الذاتي للغذاء والتنقل النظيف، مما سوف يسهم في إيجاد جودة أفضل للهواء بما سوف يعزز من وجود مدينة سكنية متكاملة يتوفر فيها أفضل الخدمات ومقومات الحياة.