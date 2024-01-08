العالم اليوم - رد مصري على تقارير "تعاون مع إسرائيل حول فيلادلفيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 03:28 مساءً - نفى مصدر مصري مسؤول، الإثنين، ما تحدثت عنه تقارير إعلامية بشأن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين "فيلادلفيا".

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مثل هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.

وتناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمر في تقرير لها، الأحد، حيث قالت إن إسرائيل تتفاوض مع مصر لتشديد المراقبة في محور فيلاديلفيا.

ونقلت عن مسؤولين مصريين لم تكشف هوياتهم أن إسرائيل طلبت من مصر تركيب أجهزة استشعار على طول ممر فيلاديلفيا.

ويمتد محور محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.

وقال المسؤولون إن إسرائيل طلبت إخطارات مباشرة إذا تم تشغيل أجهزة الاستشعار والحق في إرسال طائرات استطلاع بدون طيار إلى المنطقة في حالة وجود مثل هذا التشغيل.

وردا على ذلك، قالت مصر إنها ستدرس إضافة أجهزة الاستشعار، لكن الإخطار المباشر أو الموافقة على الطائرات بدون طيار سيكون انتهاكا للسيادة المصرية، حسبما نقلت الصحيفة عن المسؤولين.

وأضاف المسؤولون إن المفاوضات، التي تبلورت خلال الأسبوعين الماضيين، عالقة حاليا بشأن هذه القضية.

فما هو محور فيلادلفيا؟ ولماذا يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لكل من إسرائيل ومصر؟