العالم اليوم - العاهل الأردني: الحرب في غزة تخلق جيلا كاملا من الأيتام

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 05:32 مساءً - قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، إن إسرائيل خلقت جيلا كاملا من الأيتام بسبب الحرب في غزة، مضيفا أن نحو 30 ألفا، معظمهم نساء وأطفال، قتلوا أو فقدوا نتيجة الصراع.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الملك عبد الله الثاني قوله، في تصريحات ألقاها في رواندا: نحو 30 ألفا في غزة في عداد الشهداء والمفقودين والغالبية العظمى من النساء والأطفال.

أمامنا جيل كامل من الأيتام في غزة.



كيف يمكن للعدوان والقصف العشوائيين أن يحققا السلام؟

بث الخوف والمعلومات المضللة في ظل غياب رد فعل دولي يقود إلى أبشع أشكال التطرف المميت.

علينا أن نحارب الخطاب اللاإنساني الذي يغذي الصراعات.

علينا أن نتمسك بإنسانيتنا حتى نتجنب الوقوع في الهاوية.

دون التوصل للسلام العادل على أساس حل الدولتين، سيستمر العالم بدفع ثمن باهظ لفشله في حل الصراع.

على الجميع الإقرار بوحشية ما تم ارتكابه قبل أن نعمل لتحقيق السلام.

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