العالم اليوم - حادث بوينغ 737 ماكس 9.. "قطعة صغيرة" قد تقود لحل اللغز

انتم الان تتابعون خبر حادث بوينغ 737 ماكس 9.. "قطعة صغيرة" قد تقود لحل اللغز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 05:32 مساءً - أفادت تقارير إعلامية، الإثنين، بالعثور على قابس باب الطوارئ، الذي انفصل الأسبوع الماضي عن جنبات طائرة تابعة لخطوط ألاسكا الجوية وسقط من على ارتفاع 5 آلاف متر، مما خلف حالة من الهلع.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أوقفت خطوط ألاسكا الجوية جميع طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس 9"، بعد ساعات من انفصال قابس باب الطوارئ لإحدى الطائرات وإجبارها على الهبوط الاضطراري.

وعادت الرحلة، التي كانت تقل 171 راكبا و6 من أفراد الطاقم، بسلام إلى بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية، دون وقوع إصابات.

ولم يتضح حتى الآن سبب هذا الحادث، الذي يعد الأحدث فيما يتعلق بالطراز الأكثر مبيعا لشركة "بوينغ"، والذي توقف تحليقه لمدة عامين تقريبا بعد حادثي تحطم في عامي 2018 و2019.

وقال مسؤولون إنه تم العثور على قابس الباب، الأمر الذي قد يساعد على معرفة سبب انفصاله عن الطائرة وسقوطه في فناء منزل أحد سكان بورتلاند.

من جهتها، كشفت جينيفر هومندي، رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل، في مؤتمر صحفي مساء الأحد: "عندما انفصل القابس، أبلغ طاقم الطائرة عن سماع انفجار قوي".

وأضافت: "قال المضيفون إنه كان من الصعب الحصول على المعلومات من مقصورة القيادة، كما واجه طاقم الطائرة مشكلة في الاتصال أيضا".

وأشارت إلى أن أضرارا كثيرة لحقت بالطائرة، وخصوصا في الصفوف من 1 إلى 33، نافية حدوث أي أضرار في الجزء الخارجي للطائرة.