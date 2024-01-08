مسؤول بالبيت الأبيض: بايدن لا يفكر في إقالة وزير الدفاع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 06:31 مساءً - أكد مسؤول بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يفكر في إقالة وزير الدفاع أوستن، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، تجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة 23 ألف قتيل منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي مع انتهاء أول أسبوع من عام 2024.

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة في غزة في بيانها اليوم الإثنين إن ثلاثة أشهر من الحرب قد أفضت إلى استشهاد 23 ألفًا و84 شخصًا وإصابة 58 ألفا و926 شخصا في القطاع حتى صدور البيان.

وقد أحصت الوزارة 249 شهيدًا و510 مصاب خلال الـ 24 ساعة الماضية في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق القطاع.